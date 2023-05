Fino a lunedì 29 maggio la modifica alla circolazione sulla E45 è valida per i mezzi con massa superiore alle 3,5 tn (ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza) che viaggiano in direzione Ravenna nel tratto incluso tra gli svincoli di Bagno di Romagna e Sarsina. A Sansepolcro è invece attivo il filtraggio dei mezzi pesanti con lunga percorrenza.

I mezzi pesanti in transito sulla E45 in direzione Cesena/Ravenna che devono raggiungere località a nord di Bagno di Romagna sono deviati con uscita obbligatoria allo svincolo di Sansepolcro, con prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo per poi utilizzare l’autostrada A1.

Inoltre nell’ambito delle operazioni connesse alla gestione della forte ondata di maltempo che ha interessato l’Emilia-Romagna, ha disposto fino a lunedì 29 maggio il divieto dei mezzi pesanti sulla anche sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”.

L’istituzione del divieto di circolazione ai mezzi pesanti è collegata alla chiusura al traffico, in direzione Nord, del tratto incluso tra Bagno di Romagna e Sarsina per i lavori in corso nella galleria ‘Lago di Quarto’ e per la chiusura al traffico, causa frana, della SS71 dal km 250 al km 244,800.