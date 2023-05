Non hanno riportato ferite le cinque persone coinvolte in un incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 15:30 sulla A14 nei pressi di Bologna. Il sinistro tra un mezzo pesante ed un furgone sul quale viaggiavano le 5 persone. L’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco ha consentito di estricare le persone bloccate nell’autofurgone che, comunque, non hanno riportato ferite. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale. Non sono mancate code e rallentamenti.