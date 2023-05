Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14:30 lungo via della Pace – SS468 a Correggio. La vittima, del posto, era in sella ad una motocicletta che, per cause al vaglio della polizia municipale della Pianura Reggiana intervenuta per i rilievi, si è schiantata contro un’auto.

L’urto, molto violento, non ha lasciato scampo al motociclista. Nonostante l’immediata richiesta di soccorsi, infatti, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Illesi gli occupanti dell’auto, una coppia di tedeschi di 64 e 67 anni. Il grave incidente potrebbe essere stato provocato da una manovra errata del conducente dell’auto che avrebbe effettuato un’inversione di marcia proprio mentre dalla stessa direzione arrivava il centauro.