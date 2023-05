Festa a sorpresa per l’allora Maresciallo Maggiore Cariche Speciali Armando Stortini che, a distanza di oltre 30 anni, ritrova i militari che negli anni 90 ha diretto in prima persona essendo, allora, a capo della stazione Carabinieri di Scandiano. Si è trattato di un momento particolarmente intenso e ricco di ricordi che, oltre alla partecipazione in prima persona di una ventina di Carabinieri, alcuni dei quali ora ex militari, ha visto anche carabinieri ora in servizio in altre località italiane collegarsi in videochiamata per salutare e rendere omaggio al loro ex comandante.

Dall’Emilia alla Sicilia, all’Abruzzo passando per la Puglia e il Lazio: tanti sono stati i militari che si sono stretti al loro Comandante, ricordando gli epici momenti di servizio prestati neghi anni 90 a favore della comunità scandianese. Il momento più toccante per lo stesso Maresciallo Stortini è stato quando, dal Kossovo in videochiamata, è stato raggiunto dal Colonnello Ruggiero Capodivento, attuale comandante della MSU in Kossovo che nell’occasione ha voluto salutare il collega ricordando i momenti trascorsi insieme quando l’attuale Colonnello Capodivento, all’epoca Capitano, comandava la Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia da cui dipendeva l’allora stazione, oggi tenenza, carabinieri di Scandiano.

A distanza di trent’anni i carabinieri scandianesi si sono stretti al loro comandante che oggi, all’età di 88 anni, è rimasto piacevolmente sorpreso di come i suoi insegnamenti afferenti lo spirito di corpo e il cameratismo siano rimasti impressi nei suoi carabinieri.