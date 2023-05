Questa mattina poco dopo le cinque, a Castellarano lunga la SP 486 R in corrispondenza con l’intersezione con via Benedetto Croce, si è verificato un incidente stradale nel quale tre giovani sono rimasti feriti, uno dei quali seriamente. Un 20enne di Casalgrande, alla guida di una Fiat Panda con a bordo due amici di 21 e 19 anni pure loro di Casalgrande, per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Castellarano ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada.

Il tre occupanti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Ad avere la peggio il più grande dei tre, il 21enne. I carabinieri stanno svolgendo i dovuti accertamenti per accertare l’esatta dinamica del sinistro.