Sulle pianure sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Addensamenti un po’ più consistenti nelle ore pomeridiane lungo i rilievi, soprattutto centro-occidentali, dove non si escludono deboli rovesci. Temperature minime in lieve diminuzione con valori intorno a 15/16 gradi; massime pressoché stazionarie, comprese tra 23 e 26 gradi. Venti deboli tra est e nord-est. Mare poco mosso.

(Arpae)