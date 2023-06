Si è chiusa con un pareggio meritatissimo che manda la squadra padrone di casa avanti in questa fase finale del campionato di primavera 2022/2023, grazie al punto in più a fine stagione. Dopo un gol della Juventus al 10’ del numero 10 bianconero Hasa che ha fatto temere il peggio, il Sassuolo non ha mai smesso di provarci ed è andato diverse volte vicino al pareggio, anche procurandosi un rigore poi fallito.

Il gol che regala la semifinale ai neroverdi di mister Bigica è arrivato al minuto 83, grazie alla prontezza di Pieragnolo su un pallone non trattenuto da Daffara dopo una forte conclusione di Mata.

Appuntamento sempre allo stadio Ricci per lunedì prossimo dalle 20, dove il Sassuolo scenderà in campo contro i salentini del Lecce che hanno chiuso in testa la loro regolar season.

Prima volta assoluta del Sassuolo Primavera approdato alla fase finale da protagonista al terzo anno sotto la guida di Emiliano Bigica.

(Claudio Corrado)