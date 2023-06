Un altro incendio, nel pomeriggio intorno alle 17:00, ha visto impegnate Squadre dei Vigili del fuoco ad Argelato. Le fiamme hanno interessato un’azienda che effettua lavorazioni meccaniche. Sul posto i pompieri hanno provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza della struttura, che ha subito ingenti danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma, in via precauzionale, è stato richiesto l’intervento del 118.