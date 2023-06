Stava trascorrendo la serata in un locale con un grosso coltello da cucina della lunghezza complessiva di 40 centimetri nascosto lungo la gamba destra sotto i “Jeans”. Per questi motivi, con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Guastalla hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 20enne residente in provincia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È successo l’altra notte, in un locale notturno della bassa reggiana frequentato da numerosi giovani. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Guastalla, nel corso di un servizio perlustrativo, sono stati allertati da alcuni cittadini che si erano allarmati alla vista del grosso coltello in possesso di un giovane che si trovava all’interno di un locale. Sul posto i militari, appurati i fatti e la detenzione illecita dell’arma bianca, accompagnavano l’uomo in caserma e al termine delle formalità di rito lo denunciavano alla Procura della Repubblica con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente i militari procedevano al sequestro del coltello.