A seguito dei recenti gravi eventi alluvionali che hanno interessato i territori dell’Emilia-Romagna e in segno di vicinanza alle popolazioni coinvolte, le celebrazioni per il 209° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Emilia, come nei restanti comandi Provinciali dei Carabinieri dell’Emilia-Romagna, sono state annullate.

In occasione del 209° annuale che ricadrà lunedì 5 giugno – in analogia a quanto avverrà in tutta l’Emilia-Romagna – nel capoluogo reggiano ed esattamente all’interno della Caserma Carmana, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, vi sarà la deposizione di una composizione floreale nel cippo affisso in onore ai caduti. Alla deposizione, insieme al Comandante Provinciale Colonnello Andrea Milani, parteciperanno le autorità civili e militari di Reggio Emilia unitamente al Presidente della sezione reggiana dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo unitamente a una contenuta rappresentanza di militari della sede.

Sarà quindi un momento di raccoglimento con il pensiero rivolto alle comunità emiliano-romagnole colpite dall’alluvione e un pensiero di ringraziamento ai tanti (forze di polizia, sanitari, protezione civili, enti e volontari vari) impegnati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni, a cui hanno partecipato anche i carabinieri reggiani.