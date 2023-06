Per cause ritenute dolose, nella serata di ieri un incendio ha interessato il tetto della copertura in legno di un edificio di circa 250/300 mq, posto sotto sequestro giudiziario e in fase di ultimazione, in via Aurelia a Reggiolo. Per spegnere le fiamme su posto, intorno alle 21:30, sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco.