Poco dopo le 21.30 di ieri, 3 giugno, i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra sono intervenuti lungo la via Curiel a Castelnovo Sotto dove si era verificato un incidente fontale tra un’autovettura Lancia Y condotta da una 60enne di Novellara, con a bordo un 70enne e una 54enne entrambi di Bibbiano, e una Bmw condotta da un 22enne di Castelnovo Sotto con a bordo un coetaneo di Cadelbosco Sopra.

I sanitari inviati dal 118 hanno condotto il ferito più grave, l’uomo di 70 anni, presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Ferite non gravi per le altre persone coinvolte. Sul posto anche i vigili del fuoco. Le esatte cause del violento impatto sono al vaglio dei carabinieri.