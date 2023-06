La Giunta ha approvato l’adesione di Bologna alla rete Elide, Enti Locali per l’Innovazione sulle Droghe, di cui fanno parte anche Milano, Bari, Torino, Napoli e la Città metropolitana di Roma. Elide nasce su impulso del Comune di Bologna per accrescere il ruolo delle città e delle aree metropolitane nel governo del fenomeno e di avviare sperimentazioni di politiche urbane innovative all’insegna della regolazione sociale, condividendo una prospettiva trasversale di promozione della salute e riduzione del danno. Bologna coordinerà la rete per i prossimi tre anni attraverso l’assessore al Welfare e Salute Luca Rizzo Nervo.

Le città sono da tempo il luogo in cui si rilevano cambiamenti nelle tipologie di sostanze stupefacenti sul mercato illegale, e in continua evoluzione soprattutto per quel che riguarda le cosiddette droghe sintetiche, oltre che nelle abitudini e nelle modalità di assunzione, in riferimento soprattutto alla popolazione giovanile. Da questo quadro emerge la necessità di ragionare sulla direzione delle politiche urbane da promuovere in questo contesto, per non circoscriverle solo alla gestione delle emergenze con un approccio centrato sulla sola risposta repressiva.

Gli obiettivi della rete sono: