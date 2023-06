“Una manifestazione storica, che non dimentica le persone e le comunità che incontra lungo il suo percorso: ringrazio la ‘1000 Miglia’ e l’amministratore delegato della società, Alberto Piantoni, per la decisione di donare 100mila euro alle località alluvionate attraversate dalla granfondo automobilistica. Anche il loro gesto va ad arricchire la straordinaria mobilitazione che è subito iniziata per aiutare l’Emilia-Romagna, come dimostra anche la raccolta fondi avviata dalla Regione che ha superato i 40 milioni di euro. A tutti coloro che hanno contribuito e che decideranno di farlo dico ancora una volta grazie”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, di fronte alla donazione della società ‘1000 Miglia’.

Le informazioni per donare nell’ambito della campagna ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’ al seguente link: https://www.regione.emilia-romagna.it/alluvione. Nel sito è disponibile attiva anche la sezione sull’andamento della raccolta fondi, lo stesso dove verrà resocontato anche l’utilizzo di ciascun euro raccolto, via via che saranno definiti iniziative e progetti finanziati.