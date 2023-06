Dal New Mexico a Castelnuovo Rangone nel nome della musica folk. Giovedì 15 giugno sul palco del Parco Lennon salirà il cantautore americano Jaime Michaels, protagonista della seconda serata della rassegna Note al Lennon, promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del progetto Coordinate Artistiche.

Armato della sua inseparabile Taylor e accompagnato dal polistrumentista Paolo Ercoli (dobro, mandolino, steel guitar), il cantautore americano porterà le ballate del suo ultimo album “How To Shine”, che contiene anche una suggestiva versione del capolavoro di Francesco De André “Il pescatore”.

Una lunga carriera costellata di successi e riconoscimenti, ispirato da artisti del calibro di Paul Simon, Bob Dylan, The Beatles, John Prine e Townes Van Zandt, la musica di Jaime Michaels è in bilico tra il folk e il rock, tra l’acustico e l’elettrico. In questi giorni l’artista sta lavorando a una ri-registrazione di “In My Home”, insieme a musicisti e cantanti provenienti da Stati Uniti, Italia, Ucraina e Uzbekistan, che farà parte del secondo volume di “Yayla”, doppio cd pubblicato da Appaloosa Records e Centro Astalli e presentato il prossimo 20 giugno in occasione della Giornata internazionale dei rifugiati.

La serata, con inizio alle 21, è ad ingresso libero e gratuito.