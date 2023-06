La Via Romea Germanica Imperiale è uno dei principali cammini di pellegrinaggio in Europa. Nel suo tratto italiano, da Trento ad Arezzo, si snoda su quasi 600 km attraversando 4 Regioni e 65 Comuni. Un percorso all’insegna della storia e delle bellezze dei territori che sarà presentato venerdì 16 luglio con una camminata con partenza alle ore 18 davanti al Castello.

Il percorso prosegue fino alla Pieve di Colombaro, dove sarà presentata anche la nuova guida e dove sarà possibile gustare una cena tipica in Parrocchia. A partire dalle 21.30 è previsto il rientro verso Formigine.

L’evento è organizzato in collaborazione con Via Romea Imperiale APS, Pro Loco Formigine “Oltre il Castello” e Accademia Lo Scoltenna. È necessario prenotare scrivendo a imperialevrg@gmail.com o castello@comune.formigine.mo.it, oppure telefonando al numero 059 416277. Il pagamento della quota assicurativa (pari a 6 euro) avviene prima della partenza.

“In attesa del Giubileo 2025 – dichiara l’Assessore al turismo e al coordinamento eventi Corrado Bizzini – ci prepariamo ad ospitare a Formigine i pellegrini che vorranno passare da qui per raggiungere Roma in occasione dell’Anno Santo. Il motto scelto per questa ricorrenza è Pellegrini di speranza: parole che favoriscono un clima di fiducia selezionate in seguito alla pandemia che oggi, dopo tutto quello che è accaduto a seguire, assumono un valore ancora più grande”.