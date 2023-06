E’ partito il conto alla rovescia per l’avvio di Piazza Vittoria Live, la kermesse che porta in piazza 18 fra band e artisti solisti reggiani con esibizioni della durata di circa mezz’ora, in cui potranno presentare un repertorio sia autoriale, sia di cover.

Si comincia venerdì 16 con il primo gruppo di artisti:

ore 18: Randomize

ore 18.40: Anastasia

ore 19.20: Fainest

ore 20: Down in the Delta

ore 20.40: Mon amour

Alle 21.30 Piazza Vittoria Live chiude, e lascia il palco a Murubutu, uno dei maggiori esponenti dello storytelling rap in Italia, che si esibirà in occasione delle celebrazioni della Giornata mondiale del Rifugiato, evento realizzato dal Sai – Sistema di accoglienza e integrazione del Comune di Reggio Emilia, gestito dalla Cooperativa sociale Dimora d’Abramo. Il nuovo tour di Murubutu si intitola ‘Storie d’amore illustrate’, dove la musica è accompagnata dai disegni di Roby il pettirosso.

Sul palco con l’artista ci saranno anche la voce soul di Dia, la tromba jazz di Gabriele Polimeni e gli scratch di dj Dima Arena.

I gruppi musicali reggiani tornano protagonisti sabato 17 giugno con una lunga non-stop. Sul palco si alterneranno

ore 18: 6Ar

ore 18.40: Hence

ore 19.20: Jeff & The Brodmanns

ore 20: Blu di Prussia

ore 20.40: Rocktura

ore 21.20: Zero522

ore 22: Rua Mentana

ore 22.40: Demonbass

Domenica 18 giugno

ore 18: Perla

ore 18.40: Martin Landau

ore 19.20: Piunz

ore 20: Giampaolo Corradini and The Week end Warriors

ore 20.40: Cagne Pelose

ore 21.30 Marco J Mammi Live, il cantautore di Salvaterra e la sua band porteranno sul palco un grande inno alla reggianità in una nuova tappa del tour ‘Andom Andom 2023’. La band di Marco J Mammi vede l’aggiunta di una sezione fiati e di una corista, nonché lo sviluppo di nuovo materiale video a integrare lo show. E’ di questi giorni anche l’uscita del suo libro ResMan, la storia del supereroe reggiano, edito da Corsiero editore.

La tre giorni musicale vedrà anche la presenza di alcuni food truck per il ristoro dei presenti e una selezione di bancarelle di dischi, vinili, handmade e vintage tra cui curiosare durante i concerti.

Piazza Vittoria Live rientra nella programmazione di ‘Insieme batte forte il cuore della città’, gli eventi estivi nel centro storico di Reggio Emilia.

L’Amministrazione comunale, con questo evento, intende valorizzare una delle vocazioni che caratterizzano Reggio Emilia e il suo territorio: la passione per la musica, attingendo dal vivace bacino delle band locali.

Ha avuto non a caso successo la chiamata per partecipare all’evento fatta ai gruppi e ai solisti dal Comune: 44 le candidature arrivate, alto il livello qualitativo, tanto che l’Amministrazione ha scelto di raddoppiare l’evento: il secondo appuntamento è fissato per il primo e il 2 luglio, stavolta in piazza Prampolini.