E’ iniziata la posa della nuova pavimentazione di piazza San Prospero, ultima fase delle opere di riqualificazione che interessano la piazza dedicata al patrono della città, una delle più care ai reggiani. Il nuovo selciato viene realizzato in porfido rosso a ‘sanpietrino’, in armonia con le architetture circostanti, con trame e disegni di posa diversi rispetto a quelli precedenti. Le soluzioni adottate prevedono la creazione di uno spazio unico, che elimina le barriere architettoniche e diventa pienamente accessibile anche per persone a mobilità ridotta.

“Nelle prossime settimana restituiremo ai reggiani una piazza completamente riqualificata, che supererà il concetto di plateatico e avrà un profilo simile a quello precedente grazie alla posa di cubetti in porfido rosso – ha detto il sindaco Luca Vecchi in visita al cantiere – Sarà un’ulteriore piazza rinnovata, dopo le piazze Roversi e Gioberti, tutte parte di un grande lavoro fatto in questi anni per la riqualificazione della qualità dello spazio pubblico del centro storico, per migliorare gli spazi quali luoghi di incontro. Così come abbiamo fatto in via Guasco, dove la riqualificazione ha migliorato il commercio, la residenza e reso i luoghi più accoglienti e più sicuri, così credo avverrà anche per piazza San Prospero”.

“Proseguono i lavori per il rifacimento di uno dei luoghi più rappresentativi e importanti della nostra città – hanno aggiunto gli assessori Nicola Tria (lavori pubblici) e Mariafrancesca Sidoli (centro storico e commercio) – E’ un ulteriore tassello nella riqualificazione degli spazi pubblici di Reggio, un’opera da tempo attesa che presto rientrerà a pieno titolo a far parte della vita della città, in quanto luogo legato alla tradizione e alla socialità, e che festeggeremo con un evento”.

Sulla piazza verranno eliminati tutti i dislivelli presenti in precedenza, anche quelli tra piazza e portici, e sarà una diversa trama della pavimentazione a segnare la presenza del plateatico centrale. Verranno inoltre inseriti percorsi tattili in pietra per garantire l’orientamento alle persone non vedenti, in modo da guidarle nell’attraversamento per raggiungere l’altro tratto di portico, portico che garantisce un camminamento protetto, una guida naturale, senza necessità di inserimento di ulteriori guide.

Info: www.comune.re.it/piazzasanprospero