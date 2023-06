Si è svolto ieri un incontro tra la Città metropolitana di Bologna e i sindaci dei comuni di Pianoro, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e Monzuno per fare il punto sullo stato dei cantieri e sulle prossime lavorazioni relative alla strada intercomunale Fondovalle Savena. L’avanzamento dei lavori e seguenti sopralluoghi hanno purtroppo evidenziato la necessità di maggiore tempo e risorse economiche rispetto alle più ottimistiche previsioni iniziali. Tante strade sono già state riaperte, ma altre per arrivare all’apertura necessitano ancora di tempo, come la Fondovalle.

La Città metropolitana ha ribadito il proprio massimo impegno tecnico ed economico per arrivare all’apertura della strada il prima possibile. “Condividiamo con i sindaci i grandi disagi derivanti da questa chiusura. Come evidenziano anche le variazioni di bilancio, la Città metropolitana sta dando continuità e le risorse economiche disponibili per l’azione dei propri tecnici, a cui va ancora una volta la mia gratitudine per lo straordinario impegno di questo difficile periodo, utile al ripristino della viabilità e alla riapertura di tutte le strade provinciali il prima possibile – dichiara il consigliere delegato alla Mobilità sostenibile e Infrastrutture viarie, Paolo Crescimbeni – Chiediamo al Governo il massimo impegno e rapidità per non interrompere questa importante azione, indispensabile per tutte le comunità locali, trasferendoci rapidamente le risorse segnalate”.

Si è infine convenuto con i sindaci di svolgere un’assemblea pubblica il giorno 5 luglio alle 20:30 presso il cinema di Loiano, per informare e aggiornare i cittadini sullo stato dei lavori effettuati, in corso e previsti.