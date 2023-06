Poco nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità per nubi in prevalenza medio-alte e addensamenti più consistenti dal pomeriggio. Probabili rovesci o temporali pomeridiani inizialmente sul settore centro-occidentale della regione con estensione, in serata, anche alla zona centrale della regione e del ferrarese.

Temperature in ulteriore lieve aumento. Minime tra 18 e 23 gradi, massime intorno a 29/30 gradi sul settore costiero ed intorno a 33/34 gradi nelle pianure interne con punte localmente superiori. Venti deboli da sud-ovest sui rilievi ed orientali nelle zone di pianura, con temporanei rinforzi in serata e nelle zone interessate dai fenomeni. Mare inizialmente poco mosso con aumento del moto ondoso dalla serata.

(Arpae)