Tre feriti in un incidente stradale sulla A14 Km35 direzione Nord. E’ successo ieri sera intorno alle 22:30. Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna intervenute hanno provveduto ad estricare tre passeggeri da una delle auto, poi portati in ospedale dal personale del 118 per accertamenti. Sul posto anche Polizia stradale e personale autostrade.