Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis “SS64 Ferrarese”.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 giugno, con orario 22:00-6:00, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa l’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona; nelle due notti di venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, con orario 22:00-6:00, sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso lo svincolo di Bagnacavallo, in uscita per chi proviene da Ravenna. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini o di Lugo Cotignola.

******

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Rimini sud, per chi proviene da Bologna, prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 giugno. Rimane confermata, come da programma, la chiusura della suddetta stazione, in uscita per chi proviene da Ancona, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 giugno, per consentire lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Riccione.

******

Per lavori di competenza CAV – Concessioni Autostradali Venete – sulla A13 Bologna-Padova sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Venezia, nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 giugno, con orario 21:30-6:00. In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa in direzione di Venezia.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 29 giugno, sarà chiusa la stazione di Boara, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova e in uscita per chi proviene da Padova, per consentire lavori di manutenzione dello svincolo. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monselice o di Rovigo.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 GIUGNO

sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa l’area di parcheggio “Crostolo est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: Viale dei Trattati di Roma, SS722, Viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS9 Via Emilia, Via Bertona, SP111 e rientrare sulla A1 alla stazione di Terre di Canossa Campegine;

sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Parma o di Reggio Emilia.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 30 GIUGNO

sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna. L’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile; inoltre, nello stesso orario, sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Crostolo est”, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, Via Bertona, SS9 Via Emilia, Viale Martiri di Piazza Tienanmen, SS722, Viale Trattati di Roma e rientrare sulla A1 alla stazione di Reggio Emilia;

sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord.

******

Sull’R49 Complanare di Piacenza sud, per consentire lavori di competenza SATAP, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 giugno, sarà chiuso l’allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, per chi proviene da Milano ed è diretto sulla A21, verso Torino. In alternativa si consiglia di proseguire sulla Complanare di Piacenza, uscire a Piacenza sud e rientrare dalla stessa stazione in direzione della A1, per poi immettersi sulla A21 in direzione di Torino.