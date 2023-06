Un pittore reggiano 65enne è stato arrestato alle prime ore della mattinata odierna dai carabinieri del nucleo investigativo del comando Provinciale di Reggio, unitamente ai colleghi della stazione di Montecchio Emilia, in esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Giudiziario di Parigi, essendo in quello stato accusato dei reati di truffa e riciclaggio.

Secondo l’Autorità Giudiziaria francese, infatti, il pittore avrebbe realizzato dipinti per conto di un critico d’arte emiliano, recentemente estradato in Francia, il quale poi li avrebbe venduti in Europa attribuendoli a grandi pittori.

L’uomo, al termine delle formalità di rito è stato ristretto in carcere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Lo stesso pittore, per questa vicenda già nel 2019 era stato destinatario di un mandato di arresto europeo che i carabinieri avevano eseguito. In quella circostanza, però, dopo un’udienza in Corte d’Appello a Bologna, era stato liberato perché il giudice non aveva ravvisato per lui le esigenze cautelari.