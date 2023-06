Prenderà il via il 30 giugno prossimo, la tre giorni di Festa d’Estate “EMA and Friends” al Parco del Liofante di Salvaterra, giunta alla dodicesima edizione. Come da tradizione anche quest’anno si potrà cenare al ristorante con menù tradizionale (tortelli, gramigna, grigliata, tagliata, ecc…) o con gnocco, tigelle e salume.

All’esterno sarà operativo l’asporto con gnocco e tigelle e piadine farcite; sarà appositamente allestita l’area “STOP and GO” con tavolini e sedie per poter gustare l’asporto anche durante i concerti.

Nell’area concerti sarà allestita la birreria che entrerà in funzione, ogni sera, dalle 19.30 con cocktails, spritz, birra, caffè e amari. Ad animare le tre serate non potevano di certo mancare i concerti, completamente GRATUITI!

Apriranno la kermesse le “Canne da Zucchero” portando sul palco, venerdì 30 giugno, le canzoni e i grandi successi di Zucchero.

Sabato 1 luglio sarà il grande rock a farla da padrone suonato, sempre dal vivo, dai “Simply Rock – la storia del rock”.

La tre giorni di festa si chiuderà con un altro grande spettacolo: con le più belle e celebri canzoni del rocker di Zocca, saranno i “NSMGA – Non Siamo Mica Gli Americani” cover band di Vasco Rossi, a far cantare e ballare tutti i presenti.

“Dopo il grande successo dell’edizione 2022 – spiegano gli organizzatori – abbiamo voluto fortemente mantenere il format della precedente edizione, con un occhio di riguardo ai prezzi che rimangono, per molte voci, invariati rispetto all’anno scorso. L’intero ricavato di questa edizione sarà impiegato dall’Associazione per acquistare un nuovo pulmino allestito per trasporto disabili che andrà a sostituire l’attuale mezzo “EMA 12”.

Ci aspettiamo un’edizione che riconfermi quella dello scorso anno e ce la stiamo mettendo tutta perché ciò avvenga: dai gruppi che si esibiranno alla qualità del cibo, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente quanto fatto l’anno scorso”