Il Centro per le Famiglie dell’Appennino ha organizzato una serie di escursioni che partiranno giovedì, 29 giugno, dal titolo “Digital detox, scopriamo il territorio in famiglia”, per comprendere come le camminate in natura siano lo strumento migliore per conoscere le bellezze della montagna.

Il primo appuntamento sarà alle ore 17 per una escursione e visita guidata al sito archeologico di Campo Pianelli (consigliata per genitori e figli dai 3 ai 6 anni): il ritrovo sarà a Piazzale Dante alla Pietra di Bismantova.

Domenica 2 luglio dalle ore 9 ci sarà una escursione sul Cusna, consigliata a genitori e ragazzi dai 10 ai 13 anni, con ritrovo al bar Mony e Miky di Febbio.

Infine, sabato 8 luglio, appuntamento dalle 9.30 al Rifugio dei Briganti di Cerreto, a Cerreto Alpi, da cui partirà un’escursione guidata al Mulino di Cerreto, per genitori dagli 0 ai 3 anni. Ogni partecipante dovrà indossare abbigliamento comodo, scarponcini da trekking e uno zainetto per contenere l’acqua. L’evento è in collaborazione con le associazioni Passi da Gigante, AltriPassi e con i Briganti di Cerreto. Per informazioni e prenotazioni tel. 340 4649682.

“Negli ultimi anni – spiegano gli organizzatori – in particolare dopo la pandemia da Covid 19, la sfera relazionale risulta compromessa, decurtata della sua componente tattile che la rende autentica e solida. Le nuove generazioni hanno sempre meno l’opportunità e l’abitudine a conoscere il mondo tramite le esperienze, più spesso la realtà viene filtrata attraverso lo schermo di uno smartphone o di un computer. Inevitabilmente questo comporta ricadute sulla sfera relazionale sia con i pari età sia all’interno delle famiglie, nelle quali il dialogo tra genitori e figli risulta difficile o assente.

“Digital detox: scopriamo il territorio in famiglia” prevede alcune camminate in natura con laboratori educativi, in luoghi significativi appartenenti all’ Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, organizzate in collaborazione con le associazioni di guide ambientali ed escursionistiche del territorio”.