La Biblioteca comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia non chiude per il periodo estivo, ma cambia orario: dal 3 luglio al 3 settembre i servizi bibliotecari saranno accessibili dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e nei pomeriggi di lunedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; nelle fasce orarie di chiusura rimarrà disponibile il box per la restituzione autonoma, posizionato accanto all’ingresso.

La biblioteca manterrà tuttavia aperta la sala studio, al primo piano, anche nei pomeriggi di chiusura dal 3 al 28 luglio: nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì si potrà accedere, esclusivamente alla sala studio, dalle ore 14.30 alle 18.30.

“Abbiamo deciso di tenere aperta la sala studio, frequentatissima durante tutto l’anno dai tanti studenti e studentesse di Castelfranco Emilia, per andare incontro alla loro necessità di avere un luogo adatto allo studio durante tutta la settimana” – commenta l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore.

L’accesso alla sala è libero, coordinato dai bibliotecari che si occuperanno dell’accoglienza di studenti e studentesse. In questi tre pomeriggi della settimana non sarà possibile accedere al patrimonio librario, né al servizio di prestito dei libri contenuti nella sala centrale della biblioteca; saranno però garantiti a tutta la cittadinanza i servizi di informazione bibliografica, il prestito del materiale collocato nell’ingresso, la restituzione, le richieste di prestito interbibliotecario, la prenotazione di libri e materiali multimediali, il ritiro dei documenti prenotati.