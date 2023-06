L’Assemblea Generale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia, che si è riunita ieri nella sede dell’Associazione a Modena, ha eletto Marco Moscatti nuovo Presidente.

Classe 1988, Moscatti raccoglie il testimone da Michele Poggipolini, che ha concluso il proprio mandato.

“Abbiamo la fortuna di fare impresa in Emilia, locomotiva manifatturiera d’Europa. Come Giovani di Confindustria assumiamo l’impegno di contribuire alla formazione della prossima generazione imprenditoriale e rilanciare ulteriormente l’eccellenza della nostra regione”, ha commentato il neopresidente del Gruppo Giovani.

Imprenditore di seconda generazione, Moscatti è CEO dal 2020 di TEC Eurolab Srl, azienda con sede a Campogalliano (Modena), che è un centro di eccellenza per prove di laboratorio e controlli non distruttivi, in grado di affiancare le imprese nella ricerca e nel raggiungimento dei massimi standard di qualità e sicurezza dei propri prodotti e processi.

Nel 2013, ottenuta con la laurea con lode in Ingegneria meccanica, entra in azienda, contribuendo da subito al suo ulteriore sviluppo. Nel 2019 è nella squadra dirigente del Gruppo Giovani di Confindustria Emilia, designato vicepresidente delegato al nazionale e responsabile Education.

All’assemblea di ieri, su proposta di Marco Moscatti, sono stati eletti cinque vicepresidenti delegati a rappresentare il Gruppo al Consiglio Nazionale e al Consiglio Regionale.

In particolare, Luca Avagliano (Margotta Medical Srl) e Annalisa Po (Officine Barbieri Spa), sono stati scelti come espressione dei territori non rappresentati dal Presidente stesso e hanno specifica delega per, rispettivamente, Bologna e Ferrara.

Oltre a loro due, gli altri vicepresidenti scelti da Moscatti sono Andrea Franceschelli (Due Torri Spa), Mariastella Mancini (Bio 5 Laboratorio Analisi Srl), e Laura Zanasi (Imal Srl).

Sono stati eletti come consiglieri: Paolo Acquaderni (S.I.T. Spa), Riccardo Altobello (Alchimia Laboratorio Di Restauro S.N.C.), Borghi Leonardo (Leonardo Srl), Checcoli Simone (Dotenv Srl), Maria Eleonora Missere (Pgm Srl), Silvia Pecorari (Hansa Tmp Srl), Francesco Possati (Marposs Spa), Federica Reverberi (Annovi Reverberi Spa), Rexhina Saraci (Refuel Solutions Srl).

Ad accompagnare il passaggio del testimone da Michele Poggipolini a Marco Moscatti è intervenuto il presidente nazionale dei Giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano: “Nel fare al nuovo presidente i migliori auguri di buon lavoro, confermo la disponibilità mia e della mia squadra di presidenza a continuare la collaborazione tra le nostre realtà. Un saluto al past president Michele Poggipolini e un sincero ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, apprezzando in particolare le doti di imprenditore innovativo”.