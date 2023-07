L’edizione 2023 del Memorial Rossini – Trofeo BPER Banca si avvicina alle fasi conclusive: circa 130 match sono stati quelli giocati in sei giorni e solo gli atleti che hanno avuto la meglio nelle prime fasi del torneo si sono aggiudicati l’ambita finale prevista sui campi in terra del sodalizio sassolese.

In particolare, venerdì 7 luglio, dalle ore 15, sono previste le due finali dei doppi, rispettivamente maschile e femminile. Tra le ragazze, che giocheranno la prima finale alle ore 15, si sono aggiudicate il pass la coppia Smidova – Havelkova, direttamente dalla Repubblica Ceca, e la testa di serie numero 1 del main draw, la coppia Chlumska – Ovarelli. Nei maschi hanno avuto la meglio, e giocheranno la finale in programma sul campo centrale dello Sporting Club Sassuolo alle ore 17:30, la coppia marchigiana Alex Romano e Mattia Logrippo che sfideranno il tandem formato da Alberto Nicolini, dello Sporting Club Sassuolo, e Filippo Catalano.

Per quanto riguarda le finali dei singolari, queste si svolgeranno in contemporanea sui due campi centrali dello Sporting Club Sassuolo sabato 8 luglio con orario da definire. Per i nomi dei finalisti si dovrà aspettare il verdetto delle semifinali di venerdì. Nel main draw maschile i quattro atleti che si giocheranno l’accesso alla finalissima sono Dennis Spircu, Edoardo Gallo, Michele Maniglia e Alex Romano. Tra le femmine, il quartetto delle papabili è composto dalla testa di serie numero uno del main draw, la ceca Laura Chlumska, e la numero due del seeding, sempre della repubblica ceca, Karolina Smidova che dovranno vedersela rispettivamente con la rumena Eva Iona Cercel e l’italiana Tatiana Vittoria Lippi.

Questo torneo, inserito nel Tennis Europe Junior Tour under 14, è la penultima tappa italiana prima di quella di Palermo, sempre su terra rossa, prevista a settembre. La manifestazione sassolese ha ottenuto un ottimo successo sia in termini di giocatori, che hanno espresso un tennis di altissimo livello, sia per la partecipazione di moltissimi atleti stranieri provenienti da Canada, USA, Russia, Germania, Romania, Repubblica Ceca e Norvegia.

Ricordiamo che l’ingresso al Club di Via Vandelli sarà libero a tutti gli appassionati di tennis che volessero assistere agli incontri.