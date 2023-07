La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino straniero di 25 anni che, nei pressi dell’Ostello San Filippo Neri, afferrandolo con forza ai polsi e strattonandolo, ha rapinato del proprio telefono cellulare, del borsello e la catenina d’argento che aveva al collo, un altro cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante.

All’arrestato, giudicato in direttissima nella mattinata odierna dall’Autorità, è stato imposto il divieto di dimora nella provincia di Modena. L’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano. Nei suoi confronti, l’Ufficio Immigrazione ha avviato l’iter procedurale ai fini dell’espulsione.