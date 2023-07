Nell’ambito degli interventi per la Città 30 continuano i lavori di colorazione rossa di alcune ciclabili, attraversamenti pedonali e incroci della città. Una modalità che rende più evidente la presenza di pedoni e ciclisti e questi spazi più riconoscibili e sicuri, spingendo tutti gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle regole.

Oggi l’intervento ha interessato l’attraversamento Carlo Piazzi in via Azzurra e la ciclabile di via Vetulonia (nelle foto).

I prossimi interventi analoghi riguarderanno: l’intersezione via Azzurra/Vizzani, le ciclabili di via Lidice e di via Pizzardi, tre attraversamenti pedonali nella zona 30 “Fosse Ardeatine” e altri 3 attraversamenti pedonali nella zona 30 “Selva Pescarola”.

Per quello che riguarda la ciclabile di via Saragozza, dopo il problema dovuto al lotto di colore poi rimosso, i lavori procedono e si concluderanno come previsto entro luglio.

Mobilità, dichiarazione dell’assessora Valentina Orioli

“Oggi abbiamo incontrato i rappresentanti delle imprese bolognesi riunite nel tavolo TimBo, per ascoltare e condividere le valutazioni del mondo produttivo rispetto alle prime fasi della Città 30. È stato un importante momento di confronto, aperto e costruttivo, che ha portato alla decisione congiunta di condividere un monitoraggio durante tutta la fase di sperimentazione, che si chiuderà a dicembre, per valutare gli impatti della misura sulle attività economiche. Un confronto che crediamo sia fondamentale sulla mobilità, perché l’obiettivo è quello di condividere queste scelte per migliorare complessivamente il modo in cui la città si muove, tenendo conto delle esigenze di tutti. Con questo stesso spirito ci avviamo a chiudere la sperimentazione della pedonalizzazione di Via de’ Carbonesi dove, anche a seguito del confronto con i diversi operatori economici, riteniamo che il gioco non valga la candela. Tra qualche giorno, con la fine del periodo di sperimentazione, formalizzeremo la riapertura di Via de’ Carbonesi nei fine settimana a partire da settembre. Nel frattempo ridefiniremo percorsi e orari degli autobus. Per quanto riguarda la Città 30 nei prossimi mesi saremo quindi particolarmente impegnati per intensificare i momenti di confronto, con le categorie, gli operatori economici e con tutti i cittadini. Promuoveremo una serie di incontri, anche nei quartieri, per approfondire il provvedimento della Città 30, gli interventi di messa in sicurezza e la manutenzione delle strade e per informare al meglio i cittadini su quali saranno le strade a 30 e quelle che invece rimangono a 50 e 70 km/h”.