«La città si appresta a vivere un’altra intensa commemorazione dell’eccidio di Cibeno, accogliendo domenica Frans Timmermans, Vice-Presidente Esecutivo della Commissione Europea»: lo ha detto il Sindaco Alberto Bellelli, presentando questa mattina, con il Presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti, il programma delle celebrazione, che inizierà alle 10:00 di posdomani, 9 luglio, al Campo Fossoli.

Dopo la storica esperienza di due anni fa, con i Presidenti Sassoli (Parlamento Europeo) e von der Leyen (Commissione), le istituzioni europee tornano dunque ai massimi livelli a Carpi, e al Campo Fossoli in particolare.

Il programma della mattinata prevede l’inizio della cerimonia alle ore 10:00 con una deposizione di corona di fiori da parte del Sindaco e del Vice-Presidente Timmermans, seguita dai riti religiosi cattolico, con il vescovo vicario di Carpi mons. Ermenegildo Manicardi, ed ebraico, con il rabbino capo della comunità di Modena e Reggio Emilia Beniamino Goldstein; quindi i saluti e gli interventi ufficiali: dopo il primo cittadino interverranno Marzia Luppi, Direttore della Fondazione Fossoli, il Presidente della stessa Fondazione Castagnetti, Albertina Soliani, Presidente Istituto “Alcide Cervi” Gattatico (RE), Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna quindi Frans Timmermans, Vice-Presidente Esecutivo Commissione Europea.

Per accedere al Campo quest’anno non servono prenotazioni o registrazioni: l’orario d’ingresso è dalle 09:00 alle 9:45, la via Remesina Esterna chiuderà al traffico veicolare dalle 9:00, il parcheggio libero nella laterale via dei Grilli. Questo salvo diverse disposizioni, anche dell’ultimo momento, deciso dalle autorità responsabili della sicurezza.