Sono state oltre cento le richieste di intervento pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco di Modena per la tromba d’aria che nel pomeriggio di ieri si è abbattuta sul territorio del Frignano.

Sono state impiegate dieci squadre, da tutti i distaccamenti compresi i volontari, e tre mezzi aerei per fare fronte ai numerosi alberi caduti ed alcuni tetti scoperchiati, in particolare nel comune di Lama Mocogno e di Pavullo.