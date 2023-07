Una spettacolare arena con platea, palco, illuminazione di sicurezza e spazi dedicati alla ristorazione, è magicamente (si fa per dire) apparsa all’interno del parco Vistarino. Uno spazio decisamente inedito scelto per ospitare una numerosa platea che questa sera sarà affollata dal pubblico della musica italiana del momento.

Inserito nel cartellone Sassuolo Grandi Eventi che ha già fatto accendere per più di una serata piazzale della Rosa (palazzo ducale) con spettacoli di musica e cabaret di assoluto livello, arriva questa sera in città la data “di casa” per il nuovo tour del nostro artista più noto.

Dalle 21:30 Nek dividerà il palco con Francesco Renga assieme al quale sta girando l’Italia in questa estate 2023.

Per Sassuolo questo concerto ha rappresentato una vera e propria sfida dal punto di vista organizzativo e logistico, dimostrando che sono possibili nuovi e attrattivi spazi in città da dedicare allo spettacolo.

Non ci resta dunque che goderci lo spettacolo che avrà come fondale la bellissima Villa Giacobazzi Vistarino che oltre a dominare lo storico parco è da diversi anni stata restituita alla cittadinanza.

(Claudio Corrado)