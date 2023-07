Sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto, sul Raccordo di Casalecchio e sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne.

E’ stata annullata la chiusura del Ramo di allacciamento sul Raccordo di Casalecchio, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Milano e da Firenze ed è diretto verso Casalecchio di Reno, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 18, alle 6:00 di mercoledì 19 luglio.

Restano confermate, come da programma, le seguenti chiusure notturne:

MERCOLEDI’ 19 E GIOVEDI’ 20 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Milano e da Firenze, il Ramo di allacciamento sul Raccordo Casalecchio, in direzione di quest’ultimo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli provenienti da Milano, immettersi sulla A14 Bologna-Taranto e uscire a Bologna Borgo Panigale;

per chi proviene da Firenze ed è diretto sulla A14, verso Ancona, o sulla A13 Bologna-Padova, anticipare l’uscita sulla A1 alla stazione di Sasso Marconi, percorrere poi il Raccordo Sasso Marconi-Nuova Porrettana (R43), la SS64 Porrettana e l’Asse Attrezzato, per entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 20 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 21 LUGLIO

-per chi proviene da Ancona, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima. Pertanto, la stazione di Bologna Casalecchio non sarà raggiungibile.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene dalla A14 o dalla A13 ed è diretto verso Firenze, percorrere la A14 e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, per poi proseguire sulla Tangenziale di Bologna;

in alternativa alla stazione di Bologna Casalecchio, verso Ancona: Bologna San Lazzaro sulla A14;

verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14;

verso Firenze: Sasso Marconi.

Vista la suddetta chiusura, chi percorre la Tangenziale e proviene da San Lazzaro/A14, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”;

-saranno chiusi i rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza Vignola e Bologna Centro, immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: Asse Attrezzato, SS64 Porrettana, Raccordo Sasso Marconi-Nuova Porrettana (R43) ed entrare sulla A1 a Sasso Marconi.