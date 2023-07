Si è concluso un fine settimana di controlli straordinari del territorio dell’alto modenese, predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati in genere.

Gli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni del comprensorio montano, con il supporto di equipaggi fatti confluire dal Comando Provinciale CC di Modena, hanno intensificato la vigilanza nei luoghi di aggregazione e nelle zone più isolate ed esposte a furti e ad altri reati contro il patrimonio.

Nel corso delle attività, protratte per più giorni, in orario serale e notturno, i Carabinieri hanno proceduto complessivamente al controllo di 68 veicoli e all’identificazione di 87 persone.

Durante uno di tali servizi della decorsa nottata, i militari della Stazione di Frassinoro hanno fermato un’autovettura alla cui guida vi era un 54enne, è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’uso di sostanze alcoliche. Al rifiuto da parte della persona controllata di sottoporsi ad accertamenti con etilometro, i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, per guida in stato di ebbrezza alcolica e contestuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. La patente di guida è stata ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.