Nell’ambito della maxi operazione condotta dalla Squadra Mobile di Bologna, che ha visto coinvolto anche il personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto per l’esecuzione di misure cautelari, si è proceduto all’arresto di un cittadino marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nel caso specifico cocaina, ed al contestuale sequestro della sostanza e di denaro contante.

Nello specifico, il personale del Commissariato, durante le operazioni di notifica della predetta ordinanza di custodia cautelare nei confronti di uno degli elementi di vertice dell’organizzazione criminale, ha proceduto all’arresto di un cittadino marocchino di 47 anni, irregolare sul territorio nazionale e con pregiudizi specifici che, alla vista degli operatori, appariva nervoso. Gli investigatori approfondivano il controllo, che permetteva di rinvenire nell’abitazione dell’uomo oltre 1 kg di cocaina e 6.800 € in denaro contante.

L’uomo veniva tratto in arresto e condotto nella Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna, in attesa dell’udienza di convalida e contestuale rito direttissimo, che si è tenuto nella mattina di ieri e ha portato alla conferma della custodia cautelare in carcere.

L’operazione evidenzia l’impegno profuso anche dal personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto per il contrasto alle attività di commercio illecito di sostanze stupefacenti, in stretta collaborazione con la locale Squadra Mobile.