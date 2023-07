Sarà aggiudicata entro la fine del mese la gara per destinare lavori di manutenzione stradale su tutto il territorio, con particolare riguardo alle frazioni, per i prossimi tre anni (importo complessivo di più di 2milioni di euro).

Intanto, inizieranno lunedì 31 luglio alcuni cantieri di manutenzione delle pavimentazioni superficiali stradali, che interesseranno la zona centrale di Formigine. In ordine di esecuzione dei lavori, le strade interessate saranno: via Schedoni, via Forno Vecchio, via Sassuolo (tratto tra via Forno Vecchio e via Giotto), via Botticelli, via Pagani (tratto tra la rotatoria adducente alle scuole Carducci e via Monteverdi), via Gramsci (tratto tra viale dello Sport e via Verdi).

I lavori avranno una durata stimata complessiva di circa due settimane e comporteranno deviazioni e chiusure temporanee segnalate in loco.