Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 31 luglio alle 6:00 di martedì 1 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Riccione, si potrà percorrere la SS 16 Adriatica, la SP 17 e rientrare sulla A14 alla stazione di Cattolica.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 31 LUGLIO ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 1 AGOSTO sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, si potrà percorrere la Superstrada dei Lidi, la Tangenziale ovest di Ferrara, la SS723, la SP19 e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord;

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 1 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 2 AGOSTO sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Bologna/A1. In alternativa: -per chi è diretto verso Firenze, si consiglia anticipare l’uscita alla stazione Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio; -per chi è diretto verso Milano, si consiglia anticipare l’uscita alla stazione Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 3 E VENERDI’ 4 AGOSTO, CON ORARIO 22:00-6:00 sarà completamente chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Altedo o Bologna Arcoveggio sulla stessa A13.

******

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 31 luglio alle 6:00 di martedì 1 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via SP8 SP253, Via Albergone, Via Faentina, la SP25 e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.