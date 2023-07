La scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo e delle dipendenti Stazioni hanno effettuato nuovi servizi mirati a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel territorio degli otto comuni dell’Unione del Distretto Ceramico, proseguendo l’attività di vigilanza sulla viabilità stradale urbana ed extraurbana, già avviata all’inizio della stagione estiva ed incrementata in occasione dell’aumento della mole di traffico nelle serate dei fine settimana.

Alle tre del mattino, una pattuglia impegnata in un posto di controllo alla circolazione stradale istituito nel comune di Formigine, hanno intimato l’alt ad un’autovettura dall’andamento alquanto incerto. Il conducente, sottoposto a controllo con alcool-test, è risultato positivo, confermando lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcolici.

La persona, 66enne, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata per la sospensione.