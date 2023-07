Incendio di un fienile poco dopo l’una della scorsa notte in via Mezzanella a Castelnovo Sotto. Le fiamme hanno coinvolto due capannoni, distruggendoli, mandando in fumo circa 4000 rotoballe di fieno e paglia. Stamane sul posto sono ancora al lavoro i Vigili del fuoco con diverse squadre da Sant’Ilario, Guastalla, Reggio Emilia e Luzzara, oltre ai carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto.

Le cause che hanno innescato il rogo sono ancora in corso di esatto accertamento. Le strutture interessate dall’incendio sarebbero di proprietà di un’azienda con sede nel reggiano, in affitto a un’altra azienda agricola di Gattatico.