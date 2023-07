Nuvolosità irregolare di tipo alto e stratificato con discrete condizioni di soleggiamento. In serata formazione di nubi cumuliformi con possibilità di locali fenomeni a carattere di rovescio temporalesco sulle pianure e ridosso del Po. Temperature in aumento sulla Romagna e settore costiero per venti di caduta, stazionarie altrove; minime tra 22 e 24 gradi, massime tra 30 e 33 gradi. Venti deboli-moderati occidentali con rinforzi da sud-ovest sui rilievi, Romagna e settore costiero. Mare poco mosso, mosso al largo.

(Arpae)