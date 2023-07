Ai 16 Targa System già attivi agli ingressi di Sassuolo, nelle prossime settimane il Comune affiancherà altri 10 nuovi dispositivi che consentiranno così di controllare l’entrata e l’uscita dei principali punti d’accesso cittadini. Grazie alla lettura della targa, questo dispositivo verifica infatti in tempo reale se l’automezzo è provvisto di copertura assicurativa, se la revisione è in regola, se se il veicolo è stato rubato.

Un ulteriore passo verso la sicurezza del territorio. Infatti, il sistema Targa System non serve soltanto a leggere targhe in tempo reale ma rappresenta uno strumento di supporto prezioso messo a disposizione delle Forze dell’Ordine a tutto vantaggio della sicurezza urbana e dei cittadini: va ad affiancarsi alla rete di videosorveglianza tradizionale. Viene utilizzato per prevenire episodi di microcriminalità diffusa e predatoria, funzionando da deterrente contro furti e atti vandalici. Può inoltre servire per rintracciare autori di incidenti che si danno alla fuga.

I controlli con il Targa System non sono finalizzati al rilevamento della velocità.