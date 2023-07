A seguito di un problema verificatosi questa mattina su uno dei pozzi che alimenta l’acquedotto di Caprara, a servizio dei comuni di Campegine, Castelnuovo Sotto, Gattatico (Praticello), Poviglio, Brescello e Boretto, dovuto in particolare ad un ingresso di materiale limoso naturalmente presente a tergo del pozzo, si è provveduto in prima mattinata allo spegnimento dello stesso ed alla alimentazione alternativa con i restati pozzi presenti nell’area.

Nel primo pomeriggio è stato completato il lavaggio della prima vasca della centrale idrica di Caprara: pertanto l’alimentazione dell’acquedotto ora avviene dalla vasca pulita. L’acqua in ingresso, inoltre, viene regolarmente disinfettata.

Da ora in avanti la situazione al rubinetto sarà in progressivo miglioramento, ma in via del tutto precauzionale, fino a nuova comunicazione, si ritiene opportuno non utilizzare l’acqua per l’uso alimentare (ad esempio: bere l’acqua, cucinare). È possibile lavarsi previa bollitura.

Iren ringrazia i Cittadini per la collaborazione.