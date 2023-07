È iniziato sabato sera per terminare nelle prime ore della notte, in concomitanza con la movida, l’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio a Modena, finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti, dell’immigrazione clandestina e delle aggregazioni giovanili moleste.

Il dispositivo interforze ha visto la partecipazione di pattuglie della Questura e della Polizia Locale, con il concorso, nelle zone di competenza, dei Militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

I pattugliamenti, anche appiedati, hanno interessato il centro storico, piazza della Pomposa, via Taglio, piazza Roma, piazza Mazzini e piazza Matteotti, via Albinelli, corso Canalgrande. Il dispositivo si è poi spostato in viale delle Rimembranze e al parco Novi Sad estendendo le verifiche alle aree limitrofe.

Nella stessa serata, la Squadra Mobile ha rintracciato ed arrestato, in viale Verdi un cittadino italiano di 55 anni che deve espiare la pena di anni 4 mesi 9 giorni 27 di reclusione per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nel pomeriggio di domenica, la Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 43 anni per il reato di rapina. Intorno alle ore 15.45, la Centrale operativa ha diramato una nota di ricerca di un’autovettura proveniente dalla provincia di Reggio Emilia, il cui conducente dopo aver litigato con la compagna per futili motivi, l’aveva aggredita per sottrargli le chiavi del veicolo ed allontanarsi a bordo dello stesso in direzione di Modena. In soccorso della vittima sono intervenuti i Militari dell’Arma dei Carabinieri del posto. L’uomo è stato, invece, intercettato e fermato dalla Polizia a Modena, in zona Musicisti. Nel corso del controllo spontaneamente ha consegnato tre dosi di stupefacente del tipo cocaina ad uso personale, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Nei suoi confronti è stata elevata anche sanzione ai sensi del Codice della Strada per guida senza patente in quanto revocata.

La Volante ha rintracciato e denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri di anni 26 e 32 anni, irregolari sul territorio nazionale, nei cui confronti l’Ufficio Immigrazione ha avviato le pratiche per l’espulsione. Nel corso di un controllo serale presso un esercizio commerciale di corso Vittorio Emanuele II, è stato invece identificato un cittadino straniero regolare, segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente ad uso personale.