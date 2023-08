La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 39 anni per i reati di danneggiamento e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Ieri sera, intorno alle ore 22.00, a seguito di chiamata alla linea di emergenza 112 NUE, una pattuglia della Squadra Volante si è portata presso il parco XXII Aprile, dove era stato segnalato un uomo che – poco prima, con un sasso – aveva infranto il vetro di un’autovettura in sosta in via Nicolò dell’Abate. L’uomo, vistosi scoperto, si era poi dato alla fuga in direzione parco XXII Aprile.

Gli agenti, intervenuti subito, hanno intercettato e fermato il 39enne, che alla vista della Polizia ha abbandonato due shopper per terra. Proprio all’interno di uno dei due sacchetti, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro penale un cutter di colore grigio celeste.

Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno appurato che il vetro del finestrino anteriore lato conducente era stato effettivamente infranto.

La sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.