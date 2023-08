La Squadra Volanti, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna, ha battuto fino alle prime ore della notte il centro storico, in particolare corso Vittorio Emanuele II, i Giardini ducali, viale Crispi, viale Caduti in Guerra, viale Reiter.

78 le persone identificate, di cui 19 straniere, 45 i veicoli fermati nei 4 posti di controllo effettuati a medio raggio.

Alle ore 22.15 di ieri, personale della Squadra Volante nella stessa zona ha tratto in arresto un cittadino egiziano 27enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia, nel transitare in corso Vittorio Emanuele II, ha notato un uomo che alla vista degli agenti, ha cercato di nascondersi tra alcune auto in sosta.

Gli operatori lo hanno subito fermato e sottoposto a controllo, rinvenendo all’interno del marsupio, 5 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo cocaina del peso di circa 6 grammi. Rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 740,00 euro.

L’arrestato, condotto in udienza per il processo per direttissima nella mattinata di ieri, è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora.

Irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per violazione della normativa sugli stranieri e gli è stato notificato il decreto prefettizio di espulsione con ordine del Questore.