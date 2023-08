Nella mattinata di ieri gli operatori della Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia sono intervenuti in una pizzeria di Via Duse a seguito di una segnalazione effettuata dal proprietario dell’esercizio commerciale che affermava di aver sorpreso un uomo che, dopo essersi introdotto all’interno infrangendo il vetro della porta del magazzino, si era nascosto nei locali della sua pizzeria.

Una volta giunti sul posto gli operatori notavano un soggetto che goffamente tentava di nascondersi in una piccola siepe presente nella retrobottega. L’uomo, resosi conto della presenza degli agenti, si dava a precipitosa fuga a piedi, lasciando a terra due grosse buste di colore blu e rosso probabile provento dell’attività delittuosa consumata poco prima.

E’ stato però immediatamente inseguito ed arrestato.

A seguito di una perquisizione personale, inoltre, veniva rinvenuta all’interno della tasca del pantalone una somma di denaro riconducibile senza alcun dubbio all’esercizio commerciale in quanto sulla banconota vi era una scritta a penna riportante la frase “Buona fortuna – 08.12.2019”, data di inaugurazione della pizzeria.

Il soggetto fermato, un 27enne straniero, è un noto pregiudicato senza fissa dimora già denunciato innumerevoli volte in passato per diversi furti e rapine perpetrate ai danni di diversi esercizi commerciali reggiani, tra cui vari supermercati.

In virtù del fatto che l’uomo è stato colto in flagranza del reato di furto aggravato, è stato tratto in arresto e posto immediatamente a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo.