Per la seconda volta è il Sassuolo Calcio ad alzare la prestigiosa coppa del Memorial Nardino Previdi, il torneo di calcio giovanile che si è svolto da mercoledì 30 agosto a domenica 03 settembre nelle province di Modena e Reggio Emilia. Nella finalissima sul sintetico dello stadio “Ferrarini”, a Castellarano, i neroverdi sono imposti sull’Hellas Verona iscrivendo il proprio nome per la seconda volta nell’albo d’oro della manifestazione dedicata alla categoria Under17 e intitolata all’indimenticato dirigente sportivo modenese.

Nella mattinata odierna i sassolesi guidati da mister Neri hanno superato gli scaligeri per 2 a 4; onore anche all’Hellas, allenata da Coppini (ex giocatore di Neri), formazione di talento come attestato nel girone eliminatorio (due vittorie e una sconfitta) e nella semifinale vinta contro la SPAL per 2 a 0. Proprio biancazzurri si sono classificati al terzo posto, a pari merito con il Modena che nell’altra semifinale aveva ceduto al Sassuolo per una rete di scarto.

I neroverdi, capitanati da Mussini hanno anche vinto quattro premi speciali. Nei riconoscimenti post-partita, alla presenza delle autorità, il centrocampista Tomsa è stato eletto miglior giocatore del torneo e il tecnico Maurizio Neri è andato il riconoscimento di miglior allenatore ed ha anche ottenuto lo speciale premio Fair Play, intitolato anche questo alla memoria di Silvano Taglini, amministratore delegato della Domus Linea S.rl. L’estremo difensore dell’Hellas Verona Castagnini è stato invece proclamato miglior portiere. Goulart del Sassuolo Calcio è ha vinto il premio di capocannoniere del torneo con tre reti.

Il torneo organizzato dalla famiglia Previdi si è dunque concluso tra gli applausi dopo 15 belle gare di calcio giovanile che hanno coinvolto il meglio del pallone italiano e non solo: le squadre iscritte sono state le già citate Sassuolo, Roma, Bologna, Hellas Verona, Reggiana, Modena, SPAL e Lugano. Svariati sono stati gli enti locali che hanno affiancato la kermesse: i Comuni di Sassuolo, Castellarano e Modena, le Province di Modena e Reggio Emilia e la Regione Emilia-Romagna, oltre alle società sportive partner (Sassuolo Calcio, PCS Sanmichelese, Castellarano e Casalgrande) e a numerosi sponsor e partner commerciali.

Si ringrazia anche l’associazione e i ragazzi di SportInsieme, che hanno partecipato alla finale odierna, esibendosi in un’amichevole prima del match ed aver fatto l’ingresso in campo e le premiazioni con le due squadre finaliste.

In conclusione, è stato annunciato che il Memorial Previdi, rinnovando l’appuntamento a fine agosto 2024 per l’edizione numero 14; avrà nelle prossime settimane un corollario incentrato sullo sport inclusivo: l’appuntamento è previsto sempre per il prossimo anno!

Il tabellino della finale

HELLAS VERONA – SASSUOLO / FINALE – TERMINATA 2 – 4

Reti: 7’ p.t. Brais (H), 3’ s.t. e 20’ s.t. Chricallo (S), 23’ s.t. Goulart (S), 27’s.t. Mussola, 31’ s.t. Sibilano (S)

HELLAS VERONA: Bertolazzi, Albertini CAP., Minucelli E., Bancila, Cusini, Torma, Brais (1’s.t Avdullari), Peci V.C., Zanfisi (1’s.t. Mussola), De Paoli (1’ s.t. Stella), Caleffi (27’ s.t. Zambiasi). A disp: Castagnini, Opuoru, Sidibe, De Rossi, Minuelli F,

All. Neri

SASSUOLO: Nyarko, Campani, Bolondi (11’ s.t. Elezaj), Tomsa (26’ s.t. Bassanello), Sibilano, Reggiani (1’s.t. Goulart) Appiah, Mussini CAP., Chiricallo (26’ s.t. Piruccio), Amendola, Ardizzone (11’s.t. Papaserio). A disp: Mantini, Brown-Samper, Papaserio, Belicchi

All. Neri

Arbitro: Sig. Sivilla, assistenti: Melli – Sena sez. di Modena

Note: 8’ s.t. Torma (H)