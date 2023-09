ROMA (ITALPRESS) – “Tutte le ricerche, inclusi i report Ue, mostrano che la scuola è fondamento dello sviluppo sociale ed economico. Per questo ritengo che gli investimenti in istruzione, come quelli in innovazione e in infrastrutture, debbano essere svincolati dal Patto di stabilità”. Lo dice su X il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma