Il Comune di Mirandola è lieto di comunicare di aver intercettato un contributo ministeriale, legato all’acquisto di libri in sostegno alla piccola editoria, del valore di 8.464,15€. Un risultato importante, che ricalca i contributi ottenuti in tutte le precedenti annate dell’Amministrazione Greco, che rappresenta la massima franchigia prevista a bando per le biblioteche con più di 20.000 volumi di patrimonio librario.

Un’immissione di risorse destinata all’acquisto di volumi utili ad implementare le sezioni “Guide&Viaggi”, “Lingue” – andando ad ampliare l’offerta dei testi in lingua inglese, francese e tedesco – “Grandi Classici” ed infine arricchire la sezione dedicata ai bambini.

Risorse che saranno investite acquistando i testi sopracitati, nelle librerie presenti nelle arterie limitrofe al Polo Culturale. Una scelta precisa, volta ad incentivare il proficuo e continuo dialogo che continua a consolidarsi con le attività commerciali del centro storico.

“Questo contributo rappresenta una bella opportunità per cogliere due grandi occasioni: premiare il lavoro delle librerie del territorio e contestualmente potenziare ulteriormente la nostra offerta già vasta della Biblioteca Garin – commenta l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – Il Polo Culturale, numeri alla mano, sta intercettando un consenso importante e in costante crescita: un ulteriore stimolo ad accelerare nella creazione di eventi all’interno della struttura. Un plauso doveroso, in conclusione, ci tengo a rivolgerlo ai tecnici dell’Assessorato alla Cultura per aver saputo intercettare nuovamente un prezioso “tesoretto” da investire nell’ulteriore implemento del patrimonio librario della comunità.